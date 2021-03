Sanremo 2021, Donato Grande a ilfatto.it: “Che emozione quei due tiri col pallone insieme a Ibra” (Di venerdì 5 marzo 2021) E’ stato invitato alla terza serata di Sanremo quella del 4 marzo dedicata alle cover, ma non per cantare. Il suo intervento si è incentrato su temi come la lotta all’abbattimento delle barriere architettoniche e l’inclusione sociale attraverso lo sport accessibile a tutti. Si tratta di Donato Grande, nato nel 1991, che vive a Trani e ha l’atrofia muscolare spinale (Sma). E’ socio fondatore della ASD Oltre Sport ed è il bomber di questa squadra di Powerchair Football, calcio giocato in carrozzina, scoperto da Donato grazie ad un video di un match disputato visto su YouTube. “Ho iniziato a praticare questo sport nel 2018. Ho scelto di fare l’attaccante perché fin da piccolo sentivo di avere l’indole giusta e il Grande desiderio di fare goal e diventare un bomber” ha detto ieri sera l’atleta pugliese al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) E’ stato invitato alla terza serata diquella del 4 marzo dedicata alle cover, ma non per cantare. Il suo intervento si è incentrato su temi come la lotta all’abbattimento delle barriere architettoniche e l’inclusione sociale attraverso lo sport accessibile a tutti. Si tratta di, nato nel 1991, che vive a Trani e ha l’atrofia muscolare spinale (Sma). E’ socio fondatore della ASD Oltre Sport ed è il bomber di questa squadra di Powerchair Football, calcio giocato in carrozzina, scoperto dagrazie ad un video di un match disputato visto su YouTube. “Ho iniziato a praticare questo sport nel 2018. Ho scelto di fare l’attaccante perché fin da piccolo sentivo di avere l’indole giusta e ildesiderio di fare goal e diventare un bomber” ha detto ieri sera l’atleta pugliese al ...

