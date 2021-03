Sanremo 2021: Casadilego con Hyme cut o doppio taglio in stile giapponese (Di venerdì 5 marzo 2021) Avere diciassette anni e stile da vendere. Casadilego arriva all’Ariston per duettare con Francesco Renga durante la serata delle cover. Ed è subito sogno. Trasportati dalla voce melodiosa dell’ultima vincitrice di X-Factor siamo entrati, infatti, in una sorta di Wonderland, anche perché incantati dal suo taglio di capelli, anzi doppio taglio, così 2021, iper liscio e 100% pop. Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 marzo 2021) Avere diciassette anni e stile da vendere. Casadilego arriva all’Ariston per duettare con Francesco Renga durante la serata delle cover. Ed è subito sogno. Trasportati dalla voce melodiosa dell’ultima vincitrice di X-Factor siamo entrati, infatti, in una sorta di Wonderland, anche perché incantati dal suo taglio di capelli, anzi doppio taglio, così 2021, iper liscio e 100% pop.

