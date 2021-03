“Prima non ci mancava niente, ora con la crisi Covid saltiamo i pasti per pagare le bollette” (Di venerdì 5 marzo 2021) “Con l’arrivo del primo lockdown, il mondo ci è franato addosso. Una mattina ci siamo svegliati poveri. Il giorno Prima, ogni volta che potevamo aiutavamo alcuni amici in difficoltà. Il giorno dopo ci siamo trovati a dover bussare alla porta di una chiesa per dare da mangiare ai nostri figli”. A raccontarlo alla giornalista di Repubblica Viola Giannoli sono Maria Grazia e Francesco, una giovane coppia che vive con i due figli in un appartamento in affitto a Quarto Oggiaro, periferia a nord-ovest di Milano, e che è stata duramente colpita dalla crisi innescata dalla pandemia di Covid 19. Maria Grazia, 34 anni, lavorava come commessa in un panificio, mentre il compagno Francesco, 40 anni, lavorava come cameriere e da un anno è in cassa integrazione. Come raccontano loro stessi, la loro era una famiglia semplice fino a un anno fa, ma ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021) “Con l’arrivo del primo lockdown, il mondo ci è franato addosso. Una mattina ci siamo svegliati poveri. Il giorno, ogni volta che potevamo aiutavamo alcuni amici in difficoltà. Il giorno dopo ci siamo trovati a dover bussare alla porta di una chiesa per dare da mangiare ai nostri figli”. A raccontarlo alla giornalista di Repubblica Viola Giannoli sono Maria Grazia e Francesco, una giovane coppia che vive con i due figli in un appartamento in affitto a Quarto Oggiaro, periferia a nord-ovest di Milano, e che è stata duramente colpita dallainnescata dalla pandemia di19. Maria Grazia, 34 anni, lavorava come commessa in un panificio, mentre il compagno Francesco, 40 anni, lavorava come cameriere e da un anno è in cassa integrazione. Come raccontano loro stessi, la loro era una famiglia semplice fino a un anno fa, ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Prima non Torino: personale della Squadra Volante fa desistere un uomo in difficoltà dal suicidio Non è la prima volta che compie gesti simili, soffre infatti di disturbi psichici. Ma non era mai arrivato a tale livello di pericolosità oggettiva. Una pattuglia delle Volanti si precipita sul posto ...

Torino: trasporta goffamente tre bici rubate in sella ad una di esse. Intercettato dalla Polizia È stato visto armeggiare prima con bastone in legno poi con un'asta in metallo, solo con quest'... ma il suo racconto non ha retto. L'uomo, un 47enne italiano pluripregiudicato, è stato arrestato per ...

Lufthansa, ripresa vera non prima del 2025. Nel 2020 perdita record Il Sole 24 ORE In arrivo un crollo delle temperature su mezza Italia e qualche pioggia AGI - L'imminente fine settimana sarà caratterizzato dall'irruzione di aria fredda proveniente dai Balcani che farà crollare le temperature di 8-10 gradi rispetto a questi giorni non solo al Nord ma a ...

"Turismo motore della vera ripartenza", dicono gli operatori AGI - Si sta prendendo sempre più coscienza dell'importanza che il settore del turismo avrà per la ripartenza dell'Italia dopo lo shock legato alla pandemia. E' quanto è emerso durante gli Stati gener ...

