Pd, che fine ha fatto il “ma anche”? (Di venerdì 5 marzo 2021) I più intransigenti, all’indomani della mossa di Nicola Zingaretti, sono pronti a sottolineare come il Pd in realtà non sia mai nato. Fusione a freddo, partito di palazzo, contenitore che rincorre e non indica una visione. Eppure, per è esistito per una generazione, quella democratica che si è avvicinata alla politica con e grazie al Pd nato al Lingotto, capace di raccogliere il 33% alle politiche, la prima e unica volta nella sua storia. Altri tempi, altro schema politico. Quel Pd fu etichettato come quello del “manchismo”. Ve lo ricordate Veltroni: “Siamo questo, ma anche quest’altro”. In realtà, questo è sembrato ai più un modo per non affrontare il dilemma di un partito, l’identità, come se esistesse l’identità di un partito in una società in costante divenire e con accelerazioni costanti. Eppure, ancora oggi tutti si chiedono cosa diavolo sia il Pd? Cosa sia ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021) I più intransigenti, all’indomani della mossa di Nicola Zingaretti, sono pronti a sottolineare come il Pd in realtà non sia mai nato. Fusione a freddo, partito di palazzo, contenitore che rincorre e non indica una visione. Eppure, per è esistito per una generazione, quella democratica che si è avvicinata alla politica con e grazie al Pd nato al Lingotto, capace di raccogliere il 33% alle politiche, la prima e unica volta nella sua storia. Altri tempi, altro schema politico. Quel Pd fu etichettato come quello del “manchismo”. Ve lo ricordate Veltroni: “Siamo questo, maquest’altro”. In realtà, questo è sembrato ai più un modo per non affrontare il dilemma di un partito, l’identità, come se esistesse l’identità di un partito in una società in costante divenire e con accelerazioni costanti. Eppure, ancora oggi tutti si chiedono cosa diavolo sia il Pd? Cosa sia ...

Ultime Notizie dalla rete : che fine Ecco la nuova Williams F1, la FW43B. Risalire è la priorità Un trend negativo che ha costretto alla fine la famiglia Williams a passare la mano nella speranza di dare una nuova prospettiva a quella che resta una delle scuderie più vincenti della storia della ...

Le donne pagano un prezzo troppo alto e le altre notizie sul virus Le farmacie potranno somministrare i vaccini dal 15 marzo, e Castex ha aggiunto che le vaccinazioni si svolgeranno anche nel fine settimana, nella speranza di immunizzare 30 milioni di persone entro ...

Sanremo 2021, Neffa riappare dopo sei anni: ecco che fine aveva fatto Il Fatto Quotidiano "Vi racconto il secchione Tomori. E quella volta con Mou..." Sentite Sammut, per 12 anni amico e compagno al Chelsea: “Aveva 10 in tutte le materie, non so come facesse. Io giocavo a fare Fabregas e lui Terry. Il Milan ha fatto un grande acquisto” ...

Pontremoli grida forza Irama sollievo per la riammissione Il cantante era stato in un primo momento escluso dalla competizione a causa della positività di uno dei componenti del suo staff. Gli amici: «Ti farai valere» ...

