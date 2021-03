Parigi-Nizza 2021 | Fabio Aru e Giacomo Nizzolo guideranno la Qhubeka – Assos nella Corsa del Sole

(Di venerdì 5 marzo 2021) Sarà ad ampia trazione italiana laper la prossima edizione della, che scatterà domenica da Saint-Cyr-L’École. Tre azzurri di livello per la formazione sudafricana, che ha annunciato oggi gli atleti al via delladel. L’attesa è ovviamente perAru, che fino ad ora sta disputando un inizio di stagione tutto in terra francese: l’obiettivo è quello di trovare le sensazioni giuste e crescere di condizione verso i prossimi appuntamenti. Vuol fare assolutamente bene: il campione d’Europa in carica, supportato da Matteo Pelucchi, cercherà prepararsi al meglio per arrivare al top alla Milano-Sanremo. Spazio poi a Max Walscheid, Sander Armée, Victor Campenaerts e Sergio Henao. Le ...

La Jumbo-Visma ha svelato le selezioni per i prossimi importanti appuntamenti del calendario WorldTour. Strade Bianche, Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico vedranno alcuni dei corridori di punta del team ...Qhubeka – Assos con più carte alla Parigi – Nizza 2021. La prima è sicuramente Giacomo Nizzolo, che dal 7 al 14 marzo cercherà di cogliere le occasioni per velocisti per conquistare il suo primo succe ...