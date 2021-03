Palermo, le maglie diventano camici per i piccoli pazienti dell’Ospedale dei Bambini: l’iniziativa (Di venerdì 5 marzo 2021) Il progetto "L'altra faccia della maglia" è pronta a prendere vita.Diventeranno camici e vestaglie ospedaliere per i piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico "Di Cristina", le maglie ufficiali del Palermo Calcio. Decine di casacche da gara rosanero, trasformate grazie a qualche modifica sartoriale, si trasformeranno in capi da corsia per i piccoli pazienti ricoverati con diverse patologie nei reparti dell'impianto ospedaliero del capoluogo. Il nome del progetto è "L'altra faccia della maglia", proposto dal Rotary Club- Palermo Baia Dei Fenici in collaborazione con il Palermo Fc e l'Azienda Ospedaliera ARNAS Civico. A comunicarlo è stato lo stesso club, tramite una nota ufficiale diramata proprio pochi istanti fa attraverso i propri ... Leggi su mediagol (Di venerdì 5 marzo 2021) Il progetto "L'altra faccia della maglia" è pronta a prendere vita.Diventerannoe vestaglie ospedaliere per idell'ospedale pediatrico "Di Cristina", leufficiali delCalcio. Decine di casacche da gara rosanero, trasformate grazie a qualche modifica sartoriale, si trasformeranno in capi da corsia per iricoverati con diverse patologie nei reparti dell'impianto ospedaliero del capoluogo. Il nome del progetto è "L'altra faccia della maglia", proposto dal Rotary Club-Baia Dei Fenici in collaborazione con ilFc e l'Azienda Ospedaliera ARNAS Civico. A comunicarlo è stato lo stesso club, tramite una nota ufficiale diramata proprio pochi istanti fa attraverso i propri ...

