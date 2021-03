Nuovo Dpcm da domani in vigore | ipotesi nuova stretta | coprifuoco alle 20 e spostamenti limitati

Corriere : ?? Un’ulteriore stretta se la curva dei malati gravi continuerà a salire - NicolaPorro : ?? Nuovo #Dpcm e vecchio #lockdown, la ridicola autodifesa degli eurocrati sui #vaccini, il presunto business dell'O… - Corriere : ?? I dati sul #Covid19 parlano chiaro: la terza ondata è cominciata e la richiesta del governo su presidenti di Regi… - danielsun2707 : RT @Giandom84354994: Cosa cazzo ho appena letto. - infoitinterno : Nuovo Dpcm, Dad nelle zone ad alto rischio. Ministero chiarisce: figli personale sanitario in presenza -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

SiViaggia

Ilentrerà in vigore da domani, 6 marzo, per durare fino al 6 aprile , ma qualcosa potrebbe cambiare anche prima del prossimo mese. Stando ai dati sembra essere evidente per gli esperti che si ...... invece il primodel governo Draghi prevede una possibile "stretta": è una bocciatura della ... penso al pacchetto congedi nelprovvedimento, così come aveva peraltro già predisposto l'ex ...Il nuovo Dpcm, il primo firmato dal neo Presidente del Consiglio Mario Draghi entrerà in vigore sabato 6 marzo e resterà valido fino al 6 aprile, Pasqua compresa. Ecco cosa si può e non si può fare a ...Il nuovo Dpcm dispone la chiusura delle scuole nelle regioni gialle o arancioni in cui i contagi superano i 250 ogni 10mila abitanti. E la Calabria ne solo 30 a settimana. «Il Dpcm - ha rimarcato il ...