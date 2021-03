Nissan Qashqai - A tu per tu con la nuova generazione - VIDEO

(Di venerdì 5 marzo 2021) Poche cose restano da scoprire della, che sarà in vendita dall'inizio di giugno con l'obiettivo di prolungare il successo ottenuto dal 2007 a oggi. I cambiamenti di stile sono importanti, ma ancor più lo sono quelli che non si vedono al primo sguardo, a cominciare dal fatto che la piattaforma Cmf-C rende questa terzadella Suv più lunga, più larga e più alta di quella precedente, arrivando a 4,43 metri di lunghezza e 1,63 di altezza. Fari intelligenti. Lanon è ingombrante, ma vista da vicino s'impone grazie a un frontale ampio, caratterizzato dalla "V" che si estende verso il basso e dai gruppi ottici con tecnologia Matrix Led, i quali si sdoppiano in due rami. Le feritoie triangolari, più grandi, servono invece a convogliare l'aria verso i passaruota e la ...

Fulvio68 : RT @Italpress: Nuovo Nissan Qashqai, più premium e più “elettrico” - Italpress : Nuovo Nissan Qashqai, più premium e più “elettrico” - carsvscarss : Nissan Qashqai Illuminazione LED Vano Piedi Su Impianto Originale Predis... - GruppoFassina : NISSAN Qashqai+2 2.0 dCi DPF 4WD aut. Acenta - Presso la sede di PD 8.900 € - vlavivlava : NISSAN QASHQAI - Per poter partire tutti devono avere cinture di sicurezza e casco - Dopo dieci anni di patente no… -

Ultime Notizie dalla rete : Nissan Qashqai

Design, tecnologia e piacere di guida sono gli elementi che rendonoun'auto di successo a partire dal suo lancio nel 2007. Pur rimanendo inconfondibilmente, la terza generazione del crossoversi evolve e diventa piu' premium. Infatti, piu'...Arrestato storico capo ultras Inter, tutto quello che hanno trovato a bordo dell'auto dove si trovava Come scrive l'Ansa, il capo ultras ed il pregiudicato erano a bordo di unarubata. In una borsa avevano una pistola calibro 38 con cartucce. Ma anche pettorine della Guardia di Finanza, manette, uno storditore elettrico, un binocolo e dei guanti da lavoro. ...La Suv, che sarà in vendita a partire da giugno, è cresciuta nelle dimensioni, vanta più spazio per passeggeri e bagagli e presenta tante novità tecniche: ecco com'è ...Design, tecnologia e piacere di guida sono gli elementi che rendono Nissan Qashqai un'auto di successo a partire dal suo lancio nel 2007.