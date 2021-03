NFL – I prospetti del draft 2021 | #39 Trevon Moehrig

(Di venerdì 5 marzo 2021) Il suo duro lavoro e una stagione 2020 particolarmente brillante lo hanno portato a essere uno tra i safety più intriganti, neldi National Football League., nei tre anni trascorsi alla TCU, si è guadagnato la titolarità nella secondaria degli Horned Frogs. La sua continua predisposizione a lavorare duramente, per migliorarsi stagione dopo stagione, può farlo arrivare lontano anche tra i professionisti. Chi è? Nella squadra della Smithson Valley High School di Spring Branch,ricopre i ruoli di cornerback, wide receiver e return specialist. Nonostante riceva la valutazione di tre stelle, riesce ad attirare l’attenzione di college della Power Five, tra cui Minnesota e Northwestern. A ...

Kyle Trask esplode definitivamente nella stagione 2020, quando è uno dei possibili candidati per la vittoria dell'Heisman Trophy.