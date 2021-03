Napoli | Ermal Meta tifa Gattuso dal Festival di Sanremo | “Trionfo all’Ariston o Scudetto ai partenopei? Non ho dubbi”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 5 marzo 2021)è uno dei principali favoriti tra i cantanti in gara nella settantunesima edizione deldi, il neurochirurgo di Osimhen: “Clinicamente a posto. E’ arruolabile per il Bologna”L'interprete albanese, naturalizzato italiano, è un noto tifoso dele ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss sulla propria squadra del cuore. La compagine partenopea non sta rendendo al meglio e non riesce a trovare la continuità sperata, maha fiducia in Gennaro: "Sono tifoso del. Mi fa molta rabbia vedere la squadra così giù in classifica. Ma alcune squadre sono così, si amano e basta. A De Laurentiis consiglierei di tenerema ...