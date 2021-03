“Ma dov’è la sinistra?” Bersani balbetta, guarda fisso, poi esplode: chi lo fa uscire di senno (video) (Di venerdì 5 marzo 2021) Mai visto un Pierluigi Bersani così in difficoltà sul banco degli imputati. Il conduttore Corrado Formigli non ha avuto pietà mettendogli di fronte Alessandro de Angelis in versione Torquemada. Si partiva dall’argomento del giorno, le dimissioni di Nicola Zingaretti da leader dalla segreteria Pd. Poi la conversazione si è trasformata in un uprocesso a Bersani e a tutta la sinistra che si è consegnata mani e piedi all’ex premier Conte e si è appiattita sui grillini: durante il Conte-bis, “la sinistra si è consegnata ad una stabilità senza anima, infatti è caduta”, gli grida in faccia De Angelisa di HP. Ad esempio, “c’è stata continuità nella gestione dell’immigrazione, i porti sono rimasti chiusi come ai tempi di Salvini”. “Ma dove la vede la sinistra” ?Bersani ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 marzo 2021) Mai visto un Pierluigicosì in difficoltà sul banco degli imputati. Il conduttore Corrado Formigli non ha avuto pietà mettendogli di fronte Alessandro de Angelis in versione Torquemada. Si partiva dall’argomento del giorno, le dimissioni di Nicola Zingaretti da leader dalla segreteria Pd. Poi la conversazione si è trasformata in un uprocesso ae a tutta lache si è consegnata mani e piedi all’ex premier Conte e si è appiattita sui grillini: durante il Conte-bis, “lasi è consegnata ad una stabilità senza anima, infatti è caduta”, gli grida in faccia De Angelisa di HP. Ad esempio, “c’è stata continuità nella gestione dell’immigrazione, i porti sono rimasti chiusi come ai tempi di Salvini”. “Ma dove la vede la” ?...

SecolodItalia1 : “Ma dov’è la sinistra?” Bersani balbetta, guarda fisso, poi esplode: chi lo fa uscire di senno (video)… - ItaliaRecord : Questa è la risposta perfetta per quelli che 'Renzi è andato in Arabia'. Dov'erano quando Razzi andava in Corea? In… - MissMar16662447 : @AntifaDavide Ma qual' è e dov'è la sinistra? MI HO PERSA... - MissMar16662447 : @P_M_1960 Scusa la domanda: ma dov'è la sinistra? - GaiaGrilli2 : “Ha vinto questa parte” quando non sai dov’è la destra e la sinistra #Amadeus uno di noi #sanremo #SANREMO2021 #sanremo2021 -

