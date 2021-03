Ibra, serata di follia a Sanremo. Maxi-ritardo in moto con lo sconosciuto, entra all'Ariston e umilia Achille Lauro: "In garage", il gelo (Di venerdì 5 marzo 2021) Un fuoriprogramma rocambolesco. Sembra la trama di un film. Un incidente in autostrada blocca Zlatan Ibraimovich nel traffico (ieri, giovedì 4 marzo, era a Milano per un impegno calcistico). “Sono rimasto bloccato. Spero che nessuno si sia fatto male nell'incidente. Ho fermato un motociclista e gli ho chiesto un passaggio? Era la prima volta che viaggiava in autostrada. Per fortuna era milanista”, racconta Ibra. Già, il punto è che era atteso al Festival di Sanremo, per la serata dei duetti, già alle 21.30. Ma è arrivato soltanto alle 23: insomma, un ritardo clamoroso. E che poteva essere ben peggiore. Amadeus, come prova del nove, manda in onda un video di Ibra in moto con questo motociclista misterioso. A causa dell'incidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Un fuoriprogramma rocambolesco. Sembra la trama di un film. Un incidente in autostrada blocca Zlatanimovich nel traffico (ieri, giovedì 4 marzo, era a Milano per un impegno calcistico). “Sono rimasto bloccato. Spero che nessuno si sia fatto male nell'incidente. Ho fermato unciclista e gli ho chiesto un passaggio? Era la prima volta che viaggiava in autostrada. Per fortuna era milanista”, racconta. Già, il punto è che era atteso al Festival di, per ladei duetti, già alle 21.30. Ma è arrivato soltanto alle 23: insomma, unclamoroso. E che poteva essere ben peggiore. Amadeus, come prova del nove, manda in onda un video diincon questociclista misterioso. A causa dell'incidente ...

