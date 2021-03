Fiorentina, c’è lesione per Castrovilli e Igor (Di venerdì 5 marzo 2021) Doppia tegola per la Fiorentina di Cesare Prandelli proprio in un momento delicato della stagione. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare per Gaetano Castrovilli e Igor, entrambi usciti infortunati nel corso del match contro la Roma. Nella nota si legge: “ACF Fiorentina comunica che nella giornata odierna i calciatori Gaetano Castrovilli e Igor Julio Dos Santos sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici in seguito agli infortuni che li hanno costretti ad abbandonare il terreno di gioco durante la gara di mercoledì sera contro la Roma. Gli esami effettuati hanno evidenziato per Gaetano Castrovilli una lesione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia sinistra, mentre per Igor ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) Doppia tegola per ladi Cesare Prandelli proprio in un momento delicato della stagione. Gli esami strumentali hanno evidenziato unamuscolare per Gaetano, entrambi usciti infortunati nel corso del match contro la Roma. Nella nota si legge: “ACFcomunica che nella giornata odierna i calciatori GaetanoJulio Dos Santos sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici in seguito agli infortuni che li hanno costretti ad abbandonare il terreno di gioco durante la gara di mercoledì sera contro la Roma. Gli esami effettuati hanno evidenziato per Gaetanounadi primo grado del muscolo semitendinoso della coscia sinistra, mentre per...

