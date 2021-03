Dilemma Koulibaly | firma con il Napoli o addio a fine stagione

(Di venerdì 5 marzo 2021) Repubblica anticipa una news di mercato prevista agiugno,è a un bivio:? Non è una situazione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Dilemma Koulibaly

FantaMaster

Ilnon si ferma in attacco, oltre i tre attaccanti indisponibili, in difesa mancano quattro ... e sperare nei tamponi negativi di Ghoulam ein modo da consolidare la difesa a Bergamo. ...Ilè: confermare l'atteggiamento più offensivo, con l'inserimento di Elmas al fianco di ... NAPOLI (4 - 1 - 4 - 1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas,, Rui; Demme; Lozano, Bakayoko, ...Chi schierare al Fantacalcio 23^ giornata: in questo articolo analizzeremo quei calciatori che potrebbero partire dalla panchina, ma essere decisivi ...