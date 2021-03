Dalmine | fiamme in lavanderia | l’intervento dei Vigili del fuoco

(Di venerdì 5 marzo 2021) Sono intervenuti ideldel distaccamento diin piazzale Risorgimento per un incendio in unaintorno alle 12:40 di venerdì (5 marzo). Sul posto anche il personale medico con due ambulanze, ma non ci sarebbero feriti gravi. Spente le, i pompieri hanno messo in sicurezza la struttura e hanno bonificato l’area compromessa. L'articolo BergamoNews.

Ultime Notizie dalla rete : Dalmine fiamme

BergamoNews.it

Sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento diin piazzale Risorgimento per un incendio in una lavanderia intorno alle 12:40 di venerdì (5 marzo). Sul posto anche il personale medico con due ambulanze, ma non ci sarebbero feriti gravi. ...I Vigili del fuoco del distaccamento die i volontari del distaccamento di Madone sono intervenuti, nella notte tra lunedì 1° marzo ... Lehanno distrutto un macchinario industriale di un'...Le fiamme hanno distrutto un macchinario industriale di un'azienda in via Guglielmo Marconi a Ponte San Pietro.A dare l’allarme nel cuore della notte gli stessi dipendenti di un capannone a Ponte San Pietro. L’incendio di un macchinario industriale all’interno di una ditta di via Mar ...