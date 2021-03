Covid scuola, mascherine FFP2 per docenti e ATA: la richiesta della Flc CGIL Sicilia (Di venerdì 5 marzo 2021) Un fondo mirato per l’acquisto di mascherine FFP2 da destinare al personale docente e ata della scuola dell’infanzia e ai docenti di sostegno di ogni ordine e grado. È questa la richiesta avanzata dalla Flc CGIL Sicilia con una lettera sottoscritta dal segretario Adriano Rizza e inviata all’assessore regionale all’istruzione della Regione Siciliana, Roberto Lagalla. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 marzo 2021) Un fondo mirato per l’acquisto dida destinare al personale docente e atadell’infanzia e aidi sostegno di ogni ordine e grado. È questa laavanzata dalla Flccon una lettera sottoscritta dal segretario Adriano Rizza e inviata all’assessore regionale all’istruzioneRegionena, Roberto Lagalla. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola Aiuto, un positivo al concorso straordinario ...dei Robilant 7 a Roma nel turno della mattina è stato riscontrato un caso di positività al Covid - ... Martinvaldo Konig Live notizie scuola Tutti i fatti del giorno, aggiornati in tempo reale, 24 ore su ...

Scuola, Cisl Toscana: i fragili a rischio decurtazioni stipendio FIRENZE - Causa Covid "ci sono 10.000 lavoratori e lavoratrici nella scuola toscana che sono stati o potrebbero essere messi a casa perché ritenuti 'soggetti fragili'. Per questo stanno già subendo decurtazioni di ...

Covid, Pregliasco: “Scuole chiuse? Ogni contatto è a rischio. Situazione come ad ottobre” Orizzonte Scuola Covid, cinque nuovi casi in Valdicecina MONTESCUDAIO: Sono cinque i nuovi casi in Valdicecina nella giornata di oggi comunicati dalla Usl e riguardano piccoli centri del territorio ...

Scuola, Floridia (MI): chiudere una sconfitta. Vaccini priorità Roma, 5 mar. (askanews) - "Chiudere la scuola è una sconfitta, ma se serve sia circoscritto e limitato nel tempo. Avanti nel sostegno delle famiglie e a supporto delle scuole per potenziare Dad e Ddi, ...

