Anthony Gobert | una vita al limite Tra talento | droga e raccolta fondi

Compie oggi 45 anni, talentuoso e discusso asso del motociclismo australiano, la cui vita, al limite, ci spinge a fare qualche riflessione. L'ex 'bad boy' della Superbike, vincitore di gara - 2 al debutto ...Trouble is never far away when it comes to. Attacked with a baseball bat two years ago, after which the Australian was taken into intensive care, ' The GoShow ' appears to have disappeared without trace. As reported by various ...L’ex bad boy della Superbike, più volte fermato per droga, ha perso il controllo della sua vita ed il fratello Aaron ha deciso di avviare un crowdfounding per aiutarlo ...Figura tragica del motociclismo, più volte squalificato per droga, l'australiano lanciato dal mondiale Superbike ha perso il controllo della sua vita. Nessuno sa come sta e dove si trova, il fratello ...