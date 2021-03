Amici 20, Leonardo Lamacchia fa coming out con Maria: lettera completa (Di venerdì 5 marzo 2021) Il cantante di Orione ha deciso di raccontare una parte importante della sua vita nel primo episodio su Amazon Prime Video L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 5 marzo 2021) Il cantante di Orione ha deciso di raccontare una parte importante della sua vita nel primo episodio su Amazon Prime Video L'articolo proviene da Gossip e Tv.

ailuig96 : Tweet d'apprezzamento per Leonardo che fa coming out ad Amici, sempre di più un nostro protetto - cesarebrogi1 : RT @gmarcoc: La lettera di Leonardo Lamacchia, concorrente di Amici, nella quale decide di raccontare la sua vita e il suo #comingout, è be… - powerof_smile : @cuorisvuotati E c'hai ragione, io ultimamente sto in fissa con Leonardo di amici ?? - tuttouomini : Chi è Leonardo Lamacchia coming out gay confessione ad Amici - - stomalissimo : RT @DrApocalypse: #Amici20, Leonardo Lamacchia fa coming out: 'come artista ho il dovere morale di farlo' -