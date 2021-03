Vaccino Johnson&Johnson, ceo: “Il nostro è il più efficace” (Di giovedì 4 marzo 2021) In America “il traguardo della vaccinazione in massa è in vista, l’ottimismo del presidente Biden è fondato. Stiamo uscendo dalla fase in cui dovevamo riservare i vaccini a categorie prioritarie, entriamo in quella in cui ci saranno dosi disponibili per tutti coloro che lo vogliono. All’aumento della produzione, condizione fondamentale, si accompagna la moltiplicazione dei centri per le vaccinazioni di massa: stadi, catene di farmacie, centri drive-thru accessibili in automobile. Migliora anche la capacità di raggiungere ceti sociali meno abbienti e minoranze etniche perché tutti siano inclusi”. A dirlo in un’intervista a La Repubblica Alex Gorsky, il ceo di Johnson & Johnson, la terza casa farmaceutica americana ad avere avuto l’approvazione per il proprio Vaccino anti-covid. Joe Biden ha ottenuto che una casa concorrente, la Merck, metta due fabbriche a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 marzo 2021) In America “il traguardo della vaccinazione in massa è in vista, l’ottimismo del presidente Biden è fondato. Stiamo uscendo dalla fase in cui dovevamo riservare i vaccini a categorie prioritarie, entriamo in quella in cui ci saranno dosi disponibili per tutti coloro che lo vogliono. All’aumento della produzione, condizione fondamentale, si accompagna la moltiplicazione dei centri per le vaccinazioni di massa: stadi, catene di farmacie, centri drive-thru accessibili in automobile. Migliora anche la capacità di raggiungere ceti sociali meno abbienti e minoranze etniche perché tutti siano inclusi”. A dirlo in un’intervista a La Repubblica Alex Gorsky, il ceo di Johnson & Johnson, la terza casa farmaceutica americana ad avere avuto l’approvazione per il proprioanti-covid. Joe Biden ha ottenuto che una casa concorrente, la Merck, metta due fabbriche a ...

