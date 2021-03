Torino, emergenza totale a causa del Covid: Davide Nicola chiama 6 calciatori della Primavera (Di giovedì 4 marzo 2021) La corsa salvezza del Torino rischia di essere pesantemente condizionata dai casi di Coronavirus. Il club granata ha fatto i conti con il sorpasso del Cagliari, la squadra di Semplici è reduce da due vittorie consecutive. La squadra di Davide Nicola dovrà recuperare sicuramente la partita contro il Sassuolo, mentre c’è incertezza sulla sfida contro la Lazio. Il Torino non aveva ricevuto l’ok dall’Asl per la partenza per Roma a causa dei casi di Coronavirus, la Lega Serie A invece aveva confermato regolarmente la sfida. Alla fine potrebbe arrivare la sconfitta 3-0 a tavolino, ma il presidente Cairo ha annunciato una serie di ricorsi e alla fine la situazione potrebbe concludersi come Juventus-Napoli, sfida che si recupererà a breve dopo che il Collegio di Garanzia del Coni ha dato ragione alla società ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 marzo 2021) La corsa salvezza delrischia di essere pesantemente condizionata dai casi di Coronavirus. Il club granata ha fatto i conti con il sorpasso del Cagliari, la squadra di Semplici è reduce da due vittorie consecutive. La squadra didovrà recuperare sicuramente la partita contro il Sassuolo, mentre c’è incertezza sulla sfida contro la Lazio. Ilnon aveva ricevuto l’ok dall’Asl per la partenza per Roma adei casi di Coronavirus, la Lega Serie A invece aveva confermato regolarmente la sfida. Alla fine potrebbe arrivare la sconfitta 3-0 a tavolino, ma il presidente Cairo ha annunciato una serie di ricorsi e alla fine la situazione potrebbe concludersi come Juventus-Napoli, sfida che si recupererà a breve dopo che il Collegio di Garanzia del Coni ha dato ragione alla società ...

