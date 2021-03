Sanremo 2021, parla Bugo: «Morgan? Un anno fa ho perso un amico» – La videointervista (Di giovedì 4 marzo 2021) «Un anno fa ho perso un amico. Con una canzone che avevo scritto io, che si chiamava Sincero, e che era un omaggio ai Bluvertigo e alla musica di Morgan. Ora devo ammettere che sono stanco». La domanda, a Bugo, è inevitabile, un anno dopo i “fatti dell’Ariston”, quando con Morgan il duo è stato squalificato. Quest’anno Cristian Bugatti torna sul palco dell’Ariston con la canzone E invece sì. L’anno scorso lui e Morgan avevano litigato furiosamente prima di esibirsi e una volta iniziata la musica Morgan aveva cambiato il testo del brano, con pesanti insulti a Bugo, che aveva quindi abbandonato il palco provato ancora prima di cantare. È passato un anno ma ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 marzo 2021) «Unfa houn. Con una canzone che avevo scritto io, che si chiamava Sincero, e che era un omaggio ai Bluvertigo e alla musica di. Ora devo ammettere che sono stanco». La domanda, a, è inevitabile, undopo i “fatti dell’Ariston”, quando conil duo è stato squalificato. Quest’Cristian Bugatti torna sul palco dell’Ariston con la canzone E invece sì. L’scorso lui eavevano litigato furiosamente prima di esibirsi e una volta iniziata la musicaaveva cambiato il testo del brano, con pesanti insulti a, che aveva quindi abbandonato il palco provato ancora prima di cantare. È passato unma ...

