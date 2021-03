Sanremo 2021 | la seconda serata cala negli ascolti TV ma cresce sui social e su RaiPlay

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 4 marzo 2021)no glidianche con la, ma in compenso il Festival continua are sue piattaforma streaming. Ladiconferma il trend negativo degliTV rispetto alla trionfale edizione di un anno fa e anche rispetto allaprecedente, con quasi 2 milioni di spettatori in meno davanti allo schermo. Nel dettaglio: ladi questo strano Festival diha registrato, in base ai dati Auditel, una media di 7 milioni 586 mila spettatori, pari al 42,1% di share. In particolare, come sempre accade, la prima parte ...