Sanremo 2021 | la classifica provvisoria dei 26 Big dopo le prime due serate

(Di giovedì 4 marzo 2021) La Giuria Demoscopica ha parlato. E così, dopo la classifica provvisoria della prima puntata, gli ultimi 13 Big in gara al Festival di Sanremo scoprono quale gradino occupano del gradimento degli esperti, non senza qualche sorpresa. Ai primi tre posti troviamo, infatti, tre artisti sui quali la stampa non sembrava aver poi così tanto puntato: Ermal Meta, che ha deciso di portare all’Ariston il testo più poetico di questa edizione; Irama, che fino a poche ore prima rischiava di essere fuori dai giochi per via della positività di due membri del suo entourage salvo poi permettergli di gareggiare senza esibirsi dal vivo, e Malika Ayane.