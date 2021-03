Rc auto, Ania: "Usare telepass, autovelox e tutor contro evasione" (Di giovedì 4 marzo 2021) Gabriele Laganà Secondo l’Ania l’evasione assicurativa non solo è "socialmente inammissibile" ma crea gravi danni al sistema in quanto l'onere dei sinistri viene ripartito su un numero inferiore di utenti Nel 2019 in Italia erano 2,6 milioni i veicoli non assicurati, circa il 6% del totale dei mezzi circolanti. È il dato fornito dal presidente dell'Ania (Associazione nazionale imprese assicuratrici), Maria Bianca Farina, nel corso dell'audizione in commissione Finanze della Camera nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo. Il numero è sostanzialmente stabile rispetto a quello dell'anno precedente La media, però, cambia in base ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Gabriele Laganà Secondo l’l’assicurativa non solo è "socialmente inammissibile" ma crea gravi danni al sistema in quanto l'onere dei sinistri viene ripartito su un numero inferiore di utenti Nel 2019 in Italia erano 2,6 milioni i veicoli non assicurati, circa il 6% del totale dei mezzi circolanti. È il dato fornito dal presidente dell'(Associazione nazionale imprese assicuratrici), Maria Bianca Farina, nel corso dell'audizione in commissione Finanze della Camera nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'dell'obbligo assicurativo. Il numero è sostanzialmente stabile rispetto a quello dell'anno precedente La media, però, cambia in base ...

