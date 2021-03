Pd: Serracchiani, 'Congresso sarebbe una conta interna' (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno di rielaborare il nostro pensiero. E avviare una franca discussione politica. Il Congresso lo faremo quando la pandemia ce lo permetterà, ma oggi con i contagi che aumentano, con le scuole che chiudono, metterci a fare un Congresso, che poi finisce con l'essere una conta interna, rischia solo di allontanarci dalla gente e di non farci fare quel necessario e prezioso lavoro di elaborazione politica". Lo dice Debora Serracchiani al Corriere della sera. "Credo che si debba trovare un punto di equilibrio nel partito"; "quindi mi auguro che si possa arrivare a una condivisione collegiale delle decisioni", sottolinea la vice presidente del partito in vista dell'Assemblea. Sul fatto che il suo nome ricorra per il ruolo di vice segretario, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno di rielaborare il nostro pensiero. E avviare una franca discussione politica. Illo faremo quando la pandemia ce lo permetterà, ma oggi con igi che aumentano, con le scuole che chiudono, metterci a fare un, che poi finisce con l'essere una, rischia solo di allontanarci dalla gente e di non farci fare quel necessario e prezioso lavoro di elaborazione politica". Lo dice Deboraal Corriere della sera. "Credo che si debba trovare un punto di equilibrio nel partito"; "quindi mi auguro che si possa arrivare a una condivisione collegiale delle decisioni", sottolinea la vice presidente del partito in vista dell'Assemblea. Sul fatto che il suo nome ricorra per il ruolo di vice segretario, ...

Ultime Notizie dalla rete : Serracchiani Congresso Serracchiani: "Il congresso sarebbe una conta interna al Pd, la discussione non deve allontanarci dalla gente" Onorevole Debora Serracchiani, congresso sì o congresso no? "Io credo che il mondo, politicamente parlando, sia cambiato e quindi noi non possiamo fare finta di niente: dobbiamo riadattare la nostra azione ai ...

Guerini e Lotti assediano Zingaretti Ma l'obiettivo è allargare l'asse agli ex martiniani come Debora Serracchiani e Graziano Delrio. Un ... Guerini apre il dibattito evocando il congresso: 'Non possiamo dare l'idea di essere arroccati in ...

I mal di pancia nel Pd e la concorrenza dei 5Stelle 2.0 Zingaretti rinvia il Congresso al 2023 e il partito rischia la concorrenza dei "nuovi" 5Stelle di Conte Roma - Acque agitate in casa Pd squassato, un giorno sì e l'altro pure, da polemiche e attacchi ...

