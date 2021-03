Palermo: blitz antidroga, comandante Carabinieri 'struttura stabile e ben collaudata' (Di giovedì 4 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 4 marzo 2021) su Notizie.it.

lifestyleblogit : Blitz antidroga a Palermo, reddito di cittadinanza per 10 dei 14 arrestati - - Pura_Vida69 : RT @Adnkronos: Blitz antidroga a #Palermo, reddito di cittadinanza per 10 dei 14 arrestati - Adnkronos : Blitz antidroga a #Palermo, reddito di cittadinanza per 10 dei 14 arrestati - fisco24_info : Blitz antidroga a Palermo, reddito di cittadinanza per 10 dei 14 arrestati: Smantellato un gruppo criminale dedito… - DirettaSicilia : Blitz dei Carabinieri, 14 arresti tra Carini, Palermo, Misilmeri e Siracusa (VIDEO), -