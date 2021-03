Manchester Utd, Solskjaer: “Mercato? Bisogna essere realisti, servirà vendere prima di acquistare” (Di giovedì 4 marzo 2021) Ole Gunnar Solskjaer e la prossima sessione di calcioMercato.Il tecnico e manager del Manchester United, nel corso di una lunga intervista concessa al Times, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni concernente la campagna acquisti estiva."Abbiamo anche giocatori del settore giovanile a cui forse ora possiamo dare opportunità. Penso che ci saranno sempre meno trasferimenti con tutti questi cambiamenti. vendere per acquistare? Certo, la mancanza di introiti ha colpito tutti e potrebbe benissimo colpire tutti noi. Dobbiamo essere realisti e responsabili nel modo in cui svolgiamo la nostra attività dentro e fuori dal campo. Ci sono miglioramenti sul campo di allenamento, allo stadio, devi guardare al quadro generale. Dove possiamo spendere i soldi? E quanti sono? Adesso è ... Leggi su mediagol (Di giovedì 4 marzo 2021) Ole Gunnare la prossima sessione di calcio.Il tecnico e manager delUnited, nel corso di una lunga intervista concessa al Times, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni concernente la campagna acquisti estiva."Abbiamo anche giocatori del settore giovanile a cui forse ora possiamo dare opportunità. Penso che ci saranno sempre meno trasferimenti con tutti questi cambiamenti.per? Certo, la mancanza di introiti ha colpito tutti e potrebbe benissimo colpire tutti noi. Dobbiamoe responsabili nel modo in cui svolgiamo la nostra attività dentro e fuori dal campo. Ci sono miglioramenti sul campo di allenamento, allo stadio, devi guardare al quadro generale. Dove possiamo spendere i soldi? E quanti sono? Adesso è ...

