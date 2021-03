Lombardia zona arancione rafforzata dalle 24 di oggi: chiuse tutte le scuole (Di giovedì 4 marzo 2021) La Lombardia entrerà nella zona arancione scuro a partire dalla mezzanotte: sospesa l’attività in presenza di tutte le scuole. Da giorni è noto come la curva epidemiologica in Lombardia abbia ripreso a salire in maniera consistente. La regione è stata quella maggiormente colpita durante la prima ondata e lo stesso è successo durante l’inizio della L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 4 marzo 2021) Laentrerà nellascuro a partire dalla mezzanotte: sospesa l’attività in presenza dile. Da giorni è noto come la curva epidemiologica inabbia ripreso a salire in maniera consistente. La regione è stata quella maggiormente colpita durante la prima ondata e lo stesso è successo durante l’inizio della L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

