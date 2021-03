In Brasile l’emergenza Covid-19 non è mai stata così critica come ora

Leggi su wired

(Di giovedì 4 marzo 2021) (Foto: Evaristo Sa/Getty Images)Il 3 marzo ina causa del coronavirus sono morte 1.726 persone. Il picco più alto di morti in un solo giorno dall’inizio del-19. Nel Paese più di 10 milioni di persone sono state contagiate dal coronavirus e oltre 250mila sono decedute. Gli ospedali non riescono più a garantire assistenza a tutti i malati. Ciononostante, il presidente Jair Bolsonaro ha deciso di non introdurre misure di contenimento e distanziamento sociale. Ha sminuito l’efficacia delle mascherine e promosso l’utilizzo di medicinali inutili contro il-19l’idrossiclorochina. E ora ilnon ha un piano nazionale contro il coronavirus, né una strategia di distribuzione dei vaccini. Inoltre, Bolsonaro non è riuscito a stringere accordi adeguati con ...