Huawei MateBook X Pro | notebook 13 | 9 pollici in offerta su Amazon con sconto di 499 euro

(Di giovedì 4 marzo 2021)X Pro è un portatile da 13,9caratterizzato dall’ottimo mix tra dimensioni e potenza di calcolo. All’interno di un elegante chassis metallico infatti è racchiusa una piattaforma hardware di discreta potenza, sufficiente a consentine l’utilizzo anche come postazione domestica per lo svolgimento di task più impegnativi, come ad esempio montaggio video, ovviamente però non a livello professionale. Suè più conveniente che mai, grazie a unodi 499,01, che portano il prezzo dagli originali 1999 a 1499, un prezzo certamente non ancora adatto a tutte le tasche ma che può rappresentare un investimento sensato per chi ha esigenze specifiche. L’elegante corpo metallico con taglio a diamante e rifinitura sabbiata ha uno spessore di ...

Come già idi, che sono cugini di questo MagicBook, abbiamo la webcam integrata nella tastiera , in un falso tasto tra F6 ed F7. Ci sono alcuni vantaggi in questa scelta: la ...: ecco tutti i prodotti in sconto OFFERTE PC NOTEBOOKD14 i5 con 8GB/512GB al prezzo di 849?D14 R7 con 8GB/512GB al prezzo di 799?14 R5H con ...Honor MagicBook Pro si è fatto conoscere per la sua versione con AMD Ryzen, ma esiste anche con processore Intel. È un computer eccellente anche in questa versione, con CPU Intel di decima generazione ...Non solo smartphone. Huawei, da anni oramai, è focalizzata a 360 gradi sul mercato della tecnologia di consumo. Tra i telefonini della serie "P", "Mate" e i MateBook, particolare interesse lo assume l ...