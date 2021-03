Galaxy Quest 2: Sigourney Weaver conferma il sequel. Ecco le ultime novità (Di giovedì 4 marzo 2021) Vi ricordate quel cult fantascientifico del 1999? Parliamo di Galaxy Quest, che proprio in quegli anni, grazie ad un cast degno di nota, è riuscito a ritagliarsi una fetta considerevole di appassionati. Sigourney Weaver, Tim Allen, Alan Rickman, Tony Shalhoub e Sam Rockwell, erano i protagonisti indiscussi del film di Dean Parisot, una grande e incalzante parodia delle serie tv di fantascienza che hanno fatto la storia del genere. Galaxy Quest: il «meta-parodistico-fanta-cinema». Un secondo capitolo è all'orizzonte? Da Star Trek ai Thunderbirds, Questo è lo strano miscuglio parodistico scritto da David Howard e Robert Gordon. La trama si incentrava sul cast di un serial immaginario, ovvero Galaxy Quest, che ha visto la conclusione ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 4 marzo 2021) Vi ricordate quel cult fantascientifico del 1999? Parliamo di, che proprio in quegli anni, grazie ad un cast degno di nota, è riuscito a ritagliarsi una fetta considerevole di appassionati., Tim Allen, Alan Rickman, Tony Shalhoub e Sam Rockwell, erano i protagonisti indiscussi del film di Dean Parisot, una grande e incalzante parodia delle serie tv di fantascienza che hanno fatto la storia del genere.: il «meta-parodistico-fanta-cinema». Un secondo capitolo è all'orizzonte? Da Star Trek ai Thunderbirds,o è lo strano miscuglio parodistico scritto da David Howard e Robert Gordon. La trama si incentrava sul cast di un serial immaginario, ovvero, che ha visto la conclusione ...

