Fulham-Tottenham (mercoledì, ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di giovedì 4 marzo 2021) Una vittoria per il Fulham giovedì vorrebbe dire scavalcare il Newcastle e uscire finalmente dalla zona retrocessione, anche se solo per differenza reti, apparigliando nel punteggio anche il Brighton, in attesa, ovviamente, che Magpies e Seagulls giochino a loro volta. Il Tottenham arriva a questa partita sperando di evitare una quarta sconfitta in trasferta consecutiva InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 4 marzo 2021) Una vittoria per ilgiovedì vorrebbe dire scavalcare il Newcastle e uscire finalmente dalla zona retrocessione, anche se solo per differenza reti, apparigliando nel punteggio anche il Brighton, in attesa, ovviamente, che Magpies e Seagulls giochino a loro volta. Ilarriva a questa partita sperando di evitare una quarta sconfitta in trasferta consecutiva InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Fulham-Tottenham (mercoledì, ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici - Marathonbet_IT : La serata di #PremierLeague parte alle 19 con la sfida tra #Fulham e #Tottenham prima del big match tra #Liverpool… - sportli26181512 : Premier League LIVE: alle 19 Fulham-Tottenham e West Brom-Everton: Si chiude la 27esima giornata di Premier League,… - planetwin365ita : Da 8 anni il #Fulham non riesce a battere il #Tottenham. Ma i padroni hanno estrema necessità di un risultato utile… - elkunaguero10 : Complimenti a sky che oggi trasmetterà un'inutile WBA Everton e non Fulham Tottenham -