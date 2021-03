Elodie fa brillare l'Ariston. Achille Lauro rompe tutti gli schemi - (Di giovedì 4 marzo 2021) Serena Pizzi galleryEsplode la passione galleryElodie con spacco siderale galleryBugo senza l'asta galleryAchille Lauro fa Mina galleryI momenti clou galleryOrietta Berti illumina il palco galleryMalika Ayane seduce Fiorello reclama i vaccini. Il Volo sul palco nonostante il lutto. Laura Pausini tradita dall'emozione La prima serata è andata. Gli ascolti sono stati alti, ma non così tanto. Amadeus si dice comunque soddisfatto anche perché "il 71 % dei giovani ieri ha seguito il festival di Sanremo". Il suo compagno di viaggio, Fiorello, non lo molla un attimo e anche per questa sera lo show è garantito. Anche se fuori dall'Ariston monta la polemica (e la rabbia) dei ristoratori. Ma torniamo al Festival. Le poltrone vuote (anzi, con i ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Serena Pizzi galleryEsplode la passione gallerycon spacco siderale galleryBugo senza l'asta galleryfa Mina galleryI momenti clou galleryOrietta Berti illumina il palco galleryMalika Ayane seduce Fiorello reclama i vaccini. Il Volo sul palco nonostante il lutto. Laura Pausini tradita dall'emozione La prima serata è andata. Gli ascolti sono stati alti, ma non così tanto. Amadeus si dice comunque soddisfatto anche perché "il 71 % dei giovani ieri ha seguito il festival di Sanremo". Il suo compagno di viaggio, Fiorello, non lo molla un attimo e anche per questa sera lo show è garantito. Anche se fuori dall'monta la polemica (e la rabbia) dei ristoratori. Ma torniamo al Festival. Le poltrone vuote (anzi, con i ...

curadisplendere : RT @Iperborea_: Elodie ha iniziato a brillare scendendo quella scalinata in Versace, l'anno scorso, e ha firmato definitivamente la sua con… - harryliamzayn12 : RT @Iperborea_: Elodie ha iniziato a brillare scendendo quella scalinata in Versace, l'anno scorso, e ha firmato definitivamente la sua con… - sofialaserpe : RT @Iperborea_: Elodie ha iniziato a brillare scendendo quella scalinata in Versace, l'anno scorso, e ha firmato definitivamente la sua con… - avtaty : RT @Iperborea_: Elodie ha iniziato a brillare scendendo quella scalinata in Versace, l'anno scorso, e ha firmato definitivamente la sua con… - francy65888229 : RT @Iperborea_: Elodie ha iniziato a brillare scendendo quella scalinata in Versace, l'anno scorso, e ha firmato definitivamente la sua con… -