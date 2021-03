Dl Sostegno | “Ristori non saranno mensili | arco temporale ampio”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 4 marzo 2021) Cassa-Covid e prolungamento del blocco dei licenziamenti,a fondo perduto con un cambio di metodologia che elimina i codici Ateco, risarcimenti per la filiera della neve e stralcio delle mini-cartelle. E’ quanto si trova, in sintesi, nella bozza del Dl, il primo decreto “economico” che il governo Draghi sta mettendo a punto e che vedrà la luce la prossima settimana. Previsti risarcimenti “a fondo perduto” entro il 30 aprile per circa 2,7 milioni di imprese e professionisti penalizzati dalle restrizioni anti-Covid. Cambia, come detto, il sistema per gli indennizzi: non sarà più governato dai codici Ateco, ma spetterà a tutte le imprese con meno di 5 milioni di fatturato e che possono dimostrare una perdita di almeno il 33% del fatturato rispetto ai livelli pre-Covid. Un sistema semi-automatico che prevede 4 fasce di indennizzo: il 30% ...