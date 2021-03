Controllo dei Carabinieri a Poggioreale: 11 denunciati (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 11 le persone denunciate – 5 per guida senza patente con recidiva nel biennio, 4 parcheggiatori abusivi e 2 stranieri non comunitari sprovvisti di documenti di identità – nell’ambito dei controlli svolti dai Carabinieri della Compagnia di Poggioreale e da quelli del Reggimento Campania nelle strade del Rione Luzzatti e nel complesso di edilizia popolare di via Stadera. Varie anche le contravvenzioni. Cinque persone sono state sanzionate perché trovate senza la mascherina e sono 41 gli autisti indisciplinati per multe che superano complessivamente i 30mila euro. Durante il servizio sono state identificate inoltre 188 persone e controllati 130 veicoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 11 le persone denunciate – 5 per guida senza patente con recidiva nel biennio, 4 parcheggiatori abusivi e 2 stranieri non comunitari sprovvisti di documenti di identità – nell’ambito dei controlli svolti daidella Compagnia die da quelli del Reggimento Campania nelle strade del Rione Luzzatti e nel complesso di edilizia popolare di via Stadera. Varie anche le contravvenzioni. Cinque persone sono state sanzionate perché trovate senza la mascherina e sono 41 gli autisti indisciplinati per multe che superano complessivamente i 30mila euro. Durante il servizio sono state identificate inoltre 188 persone e controllati 130 veicoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

matteosalvinimi : Il controllo poliziesco da parte dei genitori sui telefonini spesso non aiuta e non è funzionale. Né aiutano attegg… - borghi_claudio : @rosaroccaforte @MattSDPell @EduardoNagetto @FmMosca Io per capire cosa sta succedendo non guardo mai i dati dei po… - TeresaBellanova : Con il Comandante Generale della @guardiacostiera, Ammiraglio Giovanni Pettorino, che ho voluto ringraziare per il… - smolmavi : RT @cotrozzi_lisa: Isernia - Nonno Leo è da una vita rinchiuso in canile??. Ha circa 10 anni e pesa 8/9 kg. Vorrei per lui una famiglia che… - CeotechI : RT @CeotechI: 2N, leader mondiale nel settore dei citofoni IP, lancia 2N Access Unit M, un'unità smart di controllo degli accessi dotata di… -