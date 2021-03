Contagi tra i Giovani, Sileri: Necessaria Chiusura Delle Scuole (Di giovedì 4 marzo 2021) Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, riflette sulla necessità di chiudere le Scuole. “Sono tra quelli che ha sempre pensato la scuola come luogo sicuro. Purtroppo ora questa variante colpisce ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 4 marzo 2021) Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, riflette sulla necessità di chiudere le. “Sono tra quelli che ha sempre pensato la scuola come luogo sicuro. Purtroppo ora questa variante colpisce ...

