Calciomercato Juventus | Paratici propone lo scambio | addio Douglas Costa e De Sciglio

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 4 marzo 2021) Nonostante i giocatori di qualità per ogni reparto, il tecnico dellaAndrea Pirlo, in vista della sessione estiva di, avrebbe prefissato l’obiettivo di rinforzare la mediana bianconera. A tal proposito la società juventina sarebbe già scesa in campo per visionare, e dunque valutare, giovani talenti ma con le giuste qualità, per inserirsi nel sistema di gioco bianconero, e rinforzare dunque il centrocampo. Non è una novità infatti che la tecnica usata da Pirlo, sia proprio quella di puntare su giovani con poca esperienza, ma con talento e grande margine di miglioramento. Il tecnico bianconero sembra sembra dunque voler “costruire” unagiovane ma basata in principal modo sulla qualità. Da non perdere, Dybala al Barcellona? A ...