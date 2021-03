Barbara D’Urso stronca Maria Teresa Ruta: “Non sopporto le bugie” (Di giovedì 4 marzo 2021) Barbara D’Urso contro Maria Teresa Ruta Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda martedì si è parlato di Tommaso Zorzi e della sua vittoria al Grande Fratello Vip 5. Tra i vari ospiti in studio c’era anche Maria Teresa Ruta. E proprio la padrona di casa Barbara D’Urso ha un conto in sospeso con l’ex gieffina, che riguarda l’ultimo appuntamento Live Non è la D’Urso. In quell’occasione la madre di Guenda Goria si è sottoposta alla macchina della verità da cui sono spuntate tre risposte sono risultate false. Quesiti riguardanti i suoi presunti flirt avuti anni fa. Per questo motivo la conduttrice napoletana ha fatto notare alla giornalista che la macchina dell’Alabama l’ha sbugiardata. Dunque, con tono ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 4 marzo 2021)controNella puntata di Pomeriggio Cinque in onda martedì si è parlato di Tommaso Zorzi e della sua vittoria al Grande Fratello Vip 5. Tra i vari ospiti in studio c’era anche. E proprio la padrona di casaha un conto in sospeso con l’ex gieffina, che riguarda l’ultimo appuntamento Live Non è la. In quell’occasione la madre di Guenda Goria si è sottoposta alla macchina della verità da cui sono spuntate tre risposte sono risultate false. Quesiti riguardanti i suoi presunti flirt avuti anni fa. Per questo motivo la conduttrice napoletana ha fatto notare alla giornalista che la macchina dell’Alabama l’ha sbugiardata. Dunque, con tono ...

