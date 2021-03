Aliens | Fireteam | il videogioco che divide i fan di Alien

(Di giovedì 4 marzo 2021) È uscito il trailer di unche si chiamae i fan della saga oscillano tra il perplesso e l'entusiasta. O forse entrambe le cose. Vediamo perché. Il primo(1979) firmato da Ridley Scott è un cult, fa quasi strano scriverlo, dovrebbe essere una di quelle cose che si tramandano silenziosamente per generazioni. Ricordate, vero? Il risveglio iniziale, Ripley e il gatto Jonesy, la prima apparizione dello Xenomorfo, le uova, la cena -ahem- digerita malissimo. Le atmosfere, la tensione, la paura. Tutto. La seconda pellicola della saga,- Scontro finale, è del 1986 ed è stata diretta da James Cameron. Un cambio di rotta rispetto al film di Ridley Scott. Alla lenta claustrofobia si sostituisce un'adrenalina che non cala mai, xenomorfi ...

è uno sparatutto cooperativo survival per tre giocatori in cui assumiamo il ruolo di Marines che devono sopravvivere a orde di Xenomorfi. Quelli che hanno visto i film sanno che gli ...Condividi Tweet Email Condividi Mentre i fan della saga chiedono ancora a gran voce un Alien Isolation 2 , Cold Iron Studios ha annunciato ufficialmente con un trailer l'arrivo di, un nuovo sparatutto cooperativo in terza persona ambientato nell'universo di. Il titolo, di cui abbiamo notizie dello sviluppo sin dal 2018, arriverà presto su PC, Xbox One, ...