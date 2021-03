Zona rossa | ”Non solo la Lombardia ma tutta Italia ci sta arrivando” avverte Bertolaso

(Di mercoledì 3 marzo 2021) “A me sembra chel’, tranne la Sardegna, si sta avvicinando a passi lunghi a questa situazione“. Dunque non più questione di questa o quell’altra regione, come tiene giustamente a precisare il consulente di Regioneper la campagna vaccinale, Guido, incontrando i giornalisti nel corso di una conferenza stampa. Però, rimarca l’ex capo della Protezione Civile, ”E’ ovvio che laessendo regione cardine del Paese e avendo vissuto quello che ha vissuto è più vulnerabile rispetto ad altre Regioni ma non sono più preoccupato per larispetto ad altre Regioni”.: “E’ fuori discussione che bisogna vaccinare, questo è il punto” Piuttosto, osserva, “E’ fuori discussione che bisogna vaccinare, ...

stanzaselvaggia : Bonaccini che dice? Bologna zona rossa con ristoranti aperti la sera? - stanzaselvaggia : Esattamente un mese fa a Bologna era iniziata l’usanza di violare il coprifuoco. Oggi Bologna si avvia a diventare… - TgLa7 : #Covid: Bertolaso, mi sembra tutta Italia verso zona rossa - Giunone11 : Non vediamo l'ora che finisca sta giornata. Abbiamo venduto qualcosa per la festa della donna. Qualcuno si è antic… - eziomauro : Covid, Bertolaso: 'Tutta l'Italia verso la zona rossa' -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa

Il grido d'allarme più sonoro è quello del presidente della regione Emilia - Romagna Stefano Bonaccini, "rischiamo di essere travolti", afferma e da domani Bologna e Modena entreranno ina ...Non è possibile recarsi in case altrui in. Seconde case Nelle seconde case può andare soltanto il nucleo familiare e solo se la casa non è abitata da altri. Non è possibile se si è in...Dice che l'Italia è sempre più vicina alla zona rossa: «A me sembra che tutta Italia, tranne la Sardegna - ha detto Bertolaso - si stia avvicinando a passi lunghi verso la zona rossa. ona rossa Lombar ...Terza regione d’Italia per contagi e aumento dei malati in terapia intensiva. Se i casi continuano a salire c’è il rischio concreto di passare nell’altra fascia. Nel Casertano ci sono già 27 comuni in ...