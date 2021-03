Year Zero di Benjamin Percy, Ramon Rosanas e Lee Loughridge arriva il il 10 marzo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Quali segreti si nascondono nel ghiaccio? Presso la Stazione polare di ricerca la scienziata Sara Lemons fa un’incredibile scoperta: il cadavere di un uomo primitivo perfettamente conservato contiene forse la risposta ai problemi della medicina moderna. Un campione salpa presto per Londra, ma una terribile epidemia sta per spazzare via il mondo come lo conosciamo. Lo sceneggiatore Benjamin “Ben” Percy (Detective Comics, Green Arrow, Wolverine, Marauders) e il disegnatore spagnolo Ramon Rosanas (Spider-Man, Star Wars, Deadpool, X-Men) firmano Year Zero, epica horror e apocalisse zombie definitiva. Un ragazzino messicano senza nessuno al mondo finisce nelle mani del cartello. Un sicario giapponese erede della tradizione samurai vuole vendetta. Nell’Afghanistan occupato, ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Quali segreti si nascondono nel ghiaccio? Presso la Stazione polare di ricerca la scienziata Sara Lemons fa un’incredibile scoperta: il cadavere di un uomo primitivo perfettamente conservato contiene forse la risposta ai problemi della medicina moderna. Un campione salpa presto per Londra, ma una terribile epidemia sta per spazzare via il mondo come lo conosciamo. Lo sceneggiatore“Ben”(Detective Comics, Green Arrow, Wolverine, Marauders) e il disegnatore spagnolo(Spider-Man, Star Wars, Deadpool, X-Men) firmano, epica horror e apocalisse zombie definitiva. Un ragazzino messicano senza nessuno al mondo finisce nelle mani del cartello. Un sicario giapponese erede della tradizione samurai vuole vendetta. Nell’Afghanistan occupato, ...

