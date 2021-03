Tercas e le '4 banche' sul lastrico Quando l'Europa è gretta e retriva (Di mercoledì 3 marzo 2021) C’è un’Europa solidale, bella, coinvolgente. Quella che lotta per sconfiggere il mostro del Coronavirus e che vara aiuti che non si vedevano (almeno) dal Piano Marshall per aiutare una ripresa in ottica green. E poi c’è un’Europa gretta, materialista, retriva e poco incline al compromesso che osteggia operazioni di buon senso e poi si ritrova sbugiardata dalla Corte di Giustizia Ue. È quanto è... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 3 marzo 2021) C’è un’solidale, bella, coinvolgente. Quella che lotta per sconfiggere il mostro del Coronavirus e che vara aiuti che non si vedevano (almeno) dal Piano Marshall per aiutare una ripresa in ottica green. E poi c’è un’, materialista,e poco incline al compromesso che osteggia operazioni di buon senso e poi si ritrova sbugiardata dalla Corte di Giustizia Ue. È quanto è... Segui su affaritaliani.it

