“TefraNet” | l’Ingv lancia una nuova App per monitorare le ceneri vulcaniche

TefraNet e' la nuova App che l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha sviluppato nell'ambito del monitoraggio vulcanico. Adatta ai device portatili maggiormente in uso (smarthphone e tablet), TefraNet vuole coinvolgere attivamente i cittadini delle aree esposte al rischio di caduta di tefra, ovvero ceneri, lapilli e bombe prodotti dalle attivita' esplosive piu' intense, attraverso la raccolta di informazioni in tempo reale. TefraNet, che conta gia' centinaia di utenti registrati, ha conosciuto un importante banco di prova nel corso dell'attuale crisi eruttiva dell'Etna caratterizzata da una sequenza di fontane di lava, fornendo ottimi risultati in termini di risposta del pubblico con segnalazioni inviate da cittadini residenti anche in aree piuttosto distanti dal vulcano.

