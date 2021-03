Serie A | il Torino non ci sta e fa ricorso per la “non partita”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilalza la voce: l’avvocato Chiacchio deposita il preannuncio dipresso il giudice sportivo. Si rischia un Juve-Napoli bis La “non” tra Lazio eha fatto scattare la bomba, come prevedibile. I granata hanno subito alzato la voce e comunicato sui propri social le possibili azioni legali qualora dovessero attribuire la vittoria a tavolino ai capitolini. “IlFootball Club, assistito e difeso dall’avvocato Eduardo Chiacchio, comunica di aver depositato presso il Giudice sportivo della Lega diA il preannuncio dicirca le cause di forza maggiore che hanno impedito la disputa dellaLazio-”. Un’altra brutta pagina causata dalle incoerenze tra i vertici italiani. La Lega ...

