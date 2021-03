Scuola, 6 milioni di studenti potrebbero tornare in Dad da lunedì 8 marzo (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Ritorno in massa della Didattica a distanza, che potrebbe coinvolgere almeno 6 milioni di studenti a partire da lunedì 8 marzo, il doppio rispetto ai 3 milioni che risultavano in DAD a inizio mese. E’ quanto stima la rivista specializzata TuttoScuola, effettuando delle proiezioni sulla base delle indicazioni del nuovo Dpcm, firmato ieri dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, che entra in vigore il prossimo 6 marzo. La previsione è stata realizzata tenendo in considerazione la possibilità che i governatori regionali predispongano la sospensione delle lezioni in presenza in tutte le zone in cui si registrano oltre 250 contagi settimanali per 100 mila abitanti, come indicato dal decreto varato dal governo. “L’intendimento, non solo del Governo ma di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Ritorno in massa della Didattica a distanza, che potrebbe coinvolgere almeno 6dia partire da, il doppio rispetto ai 3che risultavano in DAD a inizio mese. E’ quanto stima la rivista specializzata Tutto, effettuando delle proiezioni sulla base delle indicazioni del nuovo Dpcm, firmato ieri dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, che entra in vigore il prossimo 6. La previsione è stata realizzata tenendo in considerazione la possibilità che i governatori regionali predispongano la sospensione delle lezioni in presenza in tutte le zone in cui si registrano oltre 250 contagi settimanali per 100 mila abitanti, come indicato dal decreto varato dal governo. “L’intendimento, non solo del Governo ma di ...

