Sanremo 2021, Gaia a FqMagazine: "Spazzo via gli eventi negativi del passato con l'ottimismo di Cuore amaro" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Gaia debutta sul palco del Teatro Ariston tra i Big in gara con "Cuore amaro". Sull'onda della vittoria ad "Amici di Maria De Filippi", il doppio disco di platino con "Chega", il disco d'oro per "Coco Chanel" entrambi tratti dal disco d'oro "Nuova Genesi", Gaia si presenta con un brano che è una summa di chi è oggi artisticamente. Il brano è musicato e scritto dalla stessa cantante con Orang3 (Daniele Dezi), Jacopo Ettorre e Giorgio Spedicato con la produzione di Machweo (Giorgio Spedicato) e Simon Says (Simone Privitera). Ti esibisci all'Ariston senza pubblico davanti, un po' come è già successo ad "Amici"…Infatti non è una novità per me ma sono contenta perché ho possibilità di fare il Festival in un momento in cui abbiamo bisogno di ripartire piano piano, naturalmente con tutte le precauzioni del caso. Però il palco ...

