Sanremo 2021, ecco le lacrime di "sangue" di Achille Lauro – Video (Di mercoledì 3 marzo 2021) Per la prima serata di Sanremo 2021, l'edizione della kermesse segnata dal Covid, Achille Lauro ha optato per un look in stile glam-rock, con un tocco "mistico": il cantante ha infatti pianto lacrime di "sangue" durante l'esibizione. ecco le immagini dell'effetto speciale dal suo profilo Instagram. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

