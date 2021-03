Sanremo 2021: come è andata la prima serata (Di mercoledì 3 marzo 2021) Grandi emozioni e un teatro Ariston mai visto così: si sono accesi i riflettori sulla 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021. Senza pubblico, con rigidi protocolli da seguire causa pandemia, ma con tanta musica: la kermesse è andata in scena e si è aperta con uno sketch tra Amadeus e Fiorello. Ma è stato il conduttore e direttore artistico a mostrarsi per primo sul palco, parlando proprio dell’anno difficile trascorso dall’ultimo Festival. E poi spazio alla musica, quella del brano con cui Fiorello si è presentato in scena con un mantello di fiori (Grazie dei fiori di Nilla Pizzi), e quella delle canzoni in gara. Scopri le nostre pagelle della prima serata. Le canzoni di ieri sera Dei 26 big nella serata di martedì 2 marzo si sono esibiti i primi tredici. Ad aprire la gara è ... Leggi su dilei (Di mercoledì 3 marzo 2021) Grandi emozioni e un teatro Ariston mai visto così: si sono accesi i riflettori sulla 71esima edizione del Festival di. Senza pubblico, con rigidi protocolli da seguire causa pandemia, ma con tanta musica: la kermesse èin scena e si è aperta con uno sketch tra Amadeus e Fiorello. Ma è stato il conduttore e direttore artistico a mostrarsi per primo sul palco, parlando proprio dell’anno difficile trascorso dall’ultimo Festival. E poi spazio alla musica, quella del brano con cui Fiorello si è presentato in scena con un mantello di fiori (Grazie dei fiori di Nilla Pizzi), e quella delle canzoni in gara. Scopri le nostre pagelle della. Le canzoni di ieri sera Dei 26 big nelladi martedì 2 marzo si sono esibiti i primi tredici. Ad aprire la gara è ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - Eurosport_IT : 'I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tu… - ivanburatti : Ho intervistato Arisa, protagonista a #Sanremo2021 con Potevi fare di più. Prima a cantare fra i big come nel 2014,… - MahmoodStories : @Sanremo_2021 1 Chiamami per nome 2. Glicine 3. Ora -