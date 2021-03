Periferie | partono opere di urbanizzazione della Regione Lazio

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma – Quindici interventi diprimaria e secondaria (strade, vasche di laminazione per la raccolta dell’acqua piovana etc.) su otto piani di zona in sette Municipi di Roma e altrettante aree perifericheCapitale per un totale di 57 milioni di euro. Li sta realizzando la, attraverso la propria controllata Astral, sulla base dei progetti del Comune di Roma per “riempire” i buchi lasciati da quelle ditte negli ultimi 20 anni hanno costruito ma non si sono fatte carico delle dovuteper rendere vivibili quei quartieri. Il presidente, Nicola Zingaretti, l’assessore regionale all’Urbanistica, Massimiliano Valeriani, e l’amministratore unico di Astral, Antonio Mallamo, hanno effettuato un sopralluogo sull’intervento in ...