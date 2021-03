Parma, D’Aversa: “Contro l’Inter serve prestazione da 120%” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alla vigilia del match di campionato Contro l'Inter, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha presentato la sfida in sala stampa. Queste le sue principali dichiarazioni: "Arriviamo da due partite in cui l'aspetto positivo è che abbiamo finito in crescendo a livello fisico, dove abbiamo mostrato di essere vivi ma il rammarico è che se avessimo raccolto quattro punti non avremmo rubato nulla, e staremmo parlando di una classifica, deficitaria, ma diversa, soprattutto per il morale dei ragazzi e dell'ambiente. Bisogna guardare avanti, analizzare il fatto che lo Spezia aveva surclassato il Milan, credere nel nostro potenziale e nelle qualità, e ragionare sugli errori che non ci stanno permettendo di portare a casa il risultato. Alla lunga e nell'immediato dobbiamo capire che non ce lo possiamo più permettere. Quando c'è la possibilità di ammazzare la ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alla vigilia del match di campionatol'Inter, il tecnico delRoberto D'Aversa ha presentato la sfida in sala stampa. Queste le sue principali dichiarazioni: "Arriviamo da due partite in cui l'aspetto positivo è che abbiamo finito in crescendo a livello fisico, dove abbiamo mostrato di essere vivi ma il rammarico è che se avessimo raccolto quattro punti non avremmo rubato nulla, e staremmo parlando di una classifica, deficitaria, ma diversa, soprattutto per il morale dei ragazzi e dell'ambiente. Bisogna guardare avanti, analizzare il fatto che lo Spezia aveva surclassato il Milan, credere nel nostro potenziale e nelle qualità, e ragionare sugli errori che non ci stanno permettendo di portare a casa il risultato. Alla lunga e nell'immediato dobbiamo capire che non ce lo possiamo più permettere. Quando c'è la possibilità di ammazzare la ...

Pall_Gonfiato : #DAversa in conferenza stampa - ItaSportPress : Parma, D'Aversa: 'Contro l'Inter serve prestazione da 120%' - - LALAZIOMIA : Parma, D’Aversa: “Situazione Lazio-Torino? Bisogna ragionare allo stesso modo per tutti” - laziopress : Parma, D’Aversa: “Situazione Lazio-Torino? Bisogna ragionare allo stesso modo per tutti” - internewsit : Parma-Inter, 27 convocati per D'Aversa: out Gervinho e Conti - -

Ultime Notizie dalla rete : Parma D’Aversa Serie A, Inter-Parma: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli